ليبيا – قال عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن لندن لا بد أن تلعب دورًا محايدًا لتتمكن من عقد لقاءات مثمرة، خاصة أن سبب نجاح مؤتمر برلين هو حيادية الدولة الألمانية تجاه أطراف الصراع.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن ما تلعبه لندن أو بالأدق السفيرة الإنجليزية في طرابلس هو دعم لطرف بصك على بياض دون آخر، وهي تحركات تؤدي لفشل اللقاء، كما حدث مع المؤتمرات التي عُقدت بباريس نتيجة لاصطفاف باريس.

وتابع الشركسي حديثه: “إذا ما اشتغلت لندن بشكل ذكي وانتهجت الحياد في ليبيا فبإمكانها القيام بالكثير، فهي دولة مؤثرة وقادرة على التحرك بفاعلية ونشاط إذا ما تحررت من الانحياز”.

الشركسي رأى أن ليبيا تركت اللاعبين الإقليميين يتحركون حسب مصالحهم الضيقة، سواء كانت مخاوف أو مصالح أو عدم استقرار ليبيا،لافتًا إلى أن بعض الدول ذات النفوذ الواسع تقوم بدعم أطراف النزاع وتتواصل معهم جميعًا لضمان عدم الاستقرار.

Shares

The post الشركسي: ما تلعبه لندن أو بالأدق السفيرة البريطانية في طرابلس هو دعم لطرف بصك على بياض دون آخر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية