المنقوش: نعد لعقد النسخة الثانية من مؤتمر دعم استقرار ليبيا

أحيت وزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش الذكرى السنوية لمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي نظمته حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس العام الماضي.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد مرور عام كامل على مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الأولى الذي احتضنته عاصمتنا الحبيبة طرابلس، كان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات.

وأضافت: “عقب النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر وأكدت فيه ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها حاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا”.

وواصلت: “تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى للمؤتمر نعلن أننا بصدد إعداد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الثانية لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من الوقت الذي مضى”.