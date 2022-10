زبيدة: التعميمات الأخيرة على المنافذ ساهمت في تضييق الخناق على جرائم الأموال وتجميد حسابات المتهمين

ليبيا – قال وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام علي زبيدة إن التحقيقات التي تجريها النيابات ومكتب النائب العام تتسم بالسرية ولا يمكن الإفصاح عن جميع المعلومات.

زبيدة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن المنافذ شهدت عمليات قبض كثيرة على المطلوبين الذين عُمّم عليهم من قبل منظومة المكتب إثر إحالات مكاتب المحامين العامين.

وأضاف أن التعميمات الأخيرة على المنافذ ساهمت في تضييق الخناق فيما يتعلق بجرائم الأموال، إضافة إلى تجميد حسابات المتهمين الذين هم قيد التحقيق.

وذكر أن النيابة العامة لا تعول على عمليات القبض الأمني الضعيف في المناطق التي تشهد فوضى، وأنها فعلت إجراءات كفيلة بجلب المتهمين.

وتابع زبيدة حديثه: “أن مكتب النائب العام في طرابلس يتولى التحقيقات في القضايا التي تتعلق بالإدارة العليا بالدولة الكائنة بطرابلس حيث يتيسر حضور وجلب المطلوبين على ذمتها”.

وبيّن أن المحامين العامين يتولون التحقيقات في دوائرهم في القضايا التي يتعسر إحضار المتهمين فيها إلى طرابلس، وهي عادة تكون قضايا أقل خطورة من التي يتولاها مكتب النائب العام.

زبيدة استثنى قضايا الرأي العام التي يتوجب على المحامي العام إبلاغ النائب العام فور حدوثها ليقوم بمتابعتها والإشراف على سير تحقيقاتها.

