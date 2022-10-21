ليبيا عضواً بالشبكات الدولية لاسترداد الأموال والأصول

تحصلت ليبيا على عضوية منظمة الشبكات الدولية لاسترداد الأموال والأصول خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة في العاصمة الإسبانية مدريد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن بيان نشره مكتب استرداد أموال الدولة الليبية دعوته ليكون عضوا مؤسسا لمكتب الشبكة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبموجب هذا تم منح الدولة الليبية اللون البرتقالي بالخارطة الرسمية العالمية لأعضاء الشبكة.

وأشار البيان إلى اعتراف كل الشركاء الدوليين بتسمية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية عضوا مراقبا بالشبكة ومنحه حق الدخول إلى منظومات الدول الأعضاء التي تعنى بالتقصى والتحرى وتمكينه من الحصول على المعلومات حول الأصول والأموال الليبية.