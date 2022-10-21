افتتاح مختبر مركز البحوث في جامعة طرابلس 9 نوفمبر

أعلن مركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة طرابلس افتتاح المختبر المركزي الجامعي للتحاليل ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر المقبل.

وسيحتوي المختبر على وحدة التحاليل الكيميائية، بالإضافة إلى وحدة تحليل الأدوية، حسب بيان وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن المركز سيقدم خدمات التحاليل والاستشارات العلمية للجهات والمؤسسات العامة والخاصة داخل ليبيا، كما سيتيح الفرصة للباحثين والطلاب لاستكمال أبحاثهم بتنفيذ جميع الاختبارات والتحاليل اللازمة.