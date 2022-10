الحبري: تغيير سعر الصرف سيعالج حالة التضخم

ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف علي الحبري إن مجلس إدارة المصرف يستغرب عملية تعليق توحيد سعر الصرف من قبل المحافظ الصديق الكبير.

الحبري، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن الكبير يقوم باتخاذ قرارات فردية لن تكون في صالح المجتمع، مشددًا على ضرورة وجود مؤسسة نقدية واحدة تقود القرارات الاقتصادية والنقدية بشكل فاعل وسليم يحدد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة.

وأضاف :”أن القانون حدد تفصيلًا دور مجلس الإدارة، وأعطى تسعين بالمائة من الاختصاصات له، متسائلًا: “كيف لتلك النسبة أن تكون مغيبة وعشرة بالمائة فقط هي الظاهرة؟”.

وحمل الحبري الكبير المسؤولية الكاملة في عدم تنفيذ سعر الصرف الجديد، مشيرًا إلى أنهم سيلجؤون إلى القضاء ضد من يعرقل تنفيذ القرار.

وفي سياق متصل، أكد الحبري في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أكد أن تغيير سعر الصرف سيعالج حالة التضخم وارتفاع سعر الدولار عالميا يعزز أهمية تغيير سعر الصرف في ليبيا.

الحبري قال :” يحق لمجلس إدارة المركزي تغيير سعر الصرف شرط حضور 4 من أعضائه والقرار الأخير يجب أن ينفذ وفقا للقانون”

الحبري لفت النظر إلى أن جهود توحيد البنك المركزي معلقة من قبل المحافظ الصديق الكبيرة

