استكمال العمل بخط كهرباء التبة بئر الاسطى ميلاد

الوطن|رصد

تواصل الشركة العامة للكهرباء استكمال نقل الطاقة الكهربائية لخط التبة بئر الاسطى ميلاد جهد 400 ك.ف الرابط بين محطتي التبة بئر الاسطى ميلاد الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة.

وتم يوم الخميس الانتهاء من شد الاسلاك من البرج (20) إلى البرج (30) مسافة أكثر من (3) كيلو متر ، وجار العمل على سحب الاسلاك لبقية الأبراج.

يأتي هذا المشروع والذي كان متوقفًا منذ سنوات، وتم استئناف العمل به حاليًا في إطار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتخفيف الاحمال على الخطوط السابقة.