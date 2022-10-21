لجنة إعداد الميزانية بصندوق الضمان الاجتماعي تنتهي من اجتماعات فروع الصندوق

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 October, 2022

أنهت اللجنة المركزية لمشروع الميزانية بصندوق الضمان الاجتماعي أمس الخميس جلساتها مع فروع الصندوق، والتى استمرت لاسبوعين بمناقشة الميزانية التقديرية لسنة 2023 .

وشملت النقاشات عبر الدائرة المغلقة فروع، الزاوية والجبل الأخضر والمنطقة الغربية وسهل الجفارة فزان والجنوب الغربي ومكتب زوارة المنطقة الوسطى والجبل الغربي البطنان القبة ومكتب الأصابعة وشرق بنغازي والجفرة وغرب بنغازي والنقازة ومصراتة ودرنة والكفرة وطرابلس والمرج وسوف الجين والواحات واجدابيا.

اللجنة كانت ناقشت الفروع حول تحصيل الإيرادات وتحديد أوجه الصرف الفعلي والتقديري للفروع ، والظروف الراهنة ورفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار جدول المرتبات الموحد وتقاعس القطاعات الخاصة عن السداد وما يقابله من التزامات الإدارة مع الفروع نصب عينيها محذرة من عواقب وانعكاسات تلك الإجراءات على الصندوق بعدم الإيفاء بواجباته تجاه شرائحه في السنوات القادمة.