بتهمة تزوير مستندات رسمية وحصوله على 40 ألف دينار.. النيابة العامة تأمر بحبس موظف بجامعة الزيتونة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة احتياطيًا على ذمة التحقيق جراء تهمة الإضرار العمدي بالمال العام وتزوير مستندات رسمية.

نائب النيابة بمكتب النائب العام،تولى مباشرة إجراء استجواب الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة، عقب توافر ما يكفي للتدليل على ارتكابه جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، والاشتراك مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون؛ بتعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار، مع علم الموظف بانتفاء ذلك، للوصول إلى صرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد.

وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأمر جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات عقب إثبات الواقع المنسوب إلى المتهم.

