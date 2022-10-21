بعد تفجير موقوف نفسه.. «الداخلية» تدعو عناصرها إلى الالتزام بإجراءات الاستيقاف والتفتيش

أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في واقعة تفجير موقوف نفسه في دورية لمديرية أمن مزدة مساء أمس الخميس، داعية عناصرها إلى ضرورة تطبيق القواعد الإجرائية بشأن الاستيقاف والتفتيش ونقل المراقبين.

وحدثت الواقعة خلال تحرك الدورية على الطريق من مزدة إلى غريان، حيث أقدم الموقوف، سيف الإسلام عبدالخالق الشيباني على إخراج قنبلة يدوية نوع «رمانة» وفجرها داخل سيسارة الشرطة متسببا في مقتل وإصابة رجلي أمن بإصابات متفاوتة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

الداخلية: الوضع الأمني مستقر في المنطقة.

وأشارت الداخلية إلى متابعتها عن قرب حالة المصابين، داعية إلى ضبط النفس حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

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وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر داخل المنطقة، بالتعاون مع أعيان بلدية مزدة، ووجود الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للديريـة بالطريق العام محل الواقعة.