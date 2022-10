ليبيا – أفاد رئيس المجلس التسييري لبلدية الشقيقة الطاهر ضو بوفاة شخص وإصابة إثنين جراء انفجار قنبلة يدوية “رمانة”.

ضو وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الانفجار حدث جراء قيام أحد المطلوبين للقانون بإلقاء القنبلة عند بوابة الشقيقة، مما أسفر عن مقتله وجرح اثنين من الشرطة.

وفند ضو الأخبار المتداولة حول استهداف البوابة من قبل عناصر تنظيم الدولة “داعش”، مؤكدًا أن الحادثة لا علاقة بعمل إرهابي.

رئيس تسييري بلدية الشقيقة ذكر أن المصابين إصابتهم خفيفة وحالتهم مستقرة، وأنه جرى نقلهم إلى مستشفى غريان لتلقي العلاج هناك.

Shares

The post رئيس المجلس التسييري لبلدية الشقيقة: وفاة شخص وإصابة إثنين جراء انفجار قنبلة يدوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية