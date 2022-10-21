الدبيبة يشرف لأول مرة على مناورة عسكرية لميليشياته بطرابلس

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه أشرف باعتباره وزير الدفاع على التمرين التعبوي «إعصار 1» الذي نفذته 30 وحدة من الميليشيات المسلحة التابعة له، أبرزها اللواءان «444 قتال» و«53 مشاة مستقل».

وأوضح الدبيبة أنه استمع بحضور محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، ورؤساء الأركان التخصصية ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين لإيطاليا وتركيا والسودان، لشروح تفصيلية حول التمرين من الفريق المختص، قبل أن يعطي الإذن للبدء بتمرين اليوم الأول، الذي استمر حتى مساء أول من أمس.

واعتبر الدبيبة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن ما وصفه بـ«الجيش الليبي» سيكون دوماً «ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد»، مؤكداً افتخاره بهذا التمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007، لافتاً إلى أنه «تميز بالإعداد له وتنفيذه على الأسس والقواعد الصحيحة المعمول بها وبكفاءة عالية المستوى».

وقال إنه عقد اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية المشاركة في التمرين لمناقشة عدد من الموضوعات العسكرية المهمة، التي لم يفصح عنها. وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية قيام عثمان إيتاج، قائد القوات التركية في ليبيا، بتقديم شرح للدبيبة والحداد حول خطة المناورات التي تعد الأولى من نوعها للميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة منذ توليه السلطة في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، وأيضاً منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في مدينة جنيف السويسرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 برعاية أممية. بدوره، قال «اللواء 444 قِتال» التابع لحكومة الدبيبة الذي شارك في هذا التمرين، إنه يستهدف رفع المستوى القتالي لوحدات الجيش، وأوضح أنه يحاكي معركة حقيقية بالدبابات بين الجيش وقوات العدو.

وتأتي هذه المناورات في إطار التصعيد العسكري المتبادل، وبعد أيام فقط من استعراض «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لقواته البرية والجوية في مدينة سبها بجنوب البلاد.

في سياق آخر، عبّر الدبيبة عن فخره بالمرأة الليبية الرائدة، وأعرب عن ثقته بوزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم، التي تم انتخابها لتمثيل ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، مشيراً إلى أن حكومته التي دعمت الليبيات المتزوجات بأجانب، قد أقرّت تسهيلات لمجانية التعليم والعلاج والإقامة لأبنائهن.

كما أكد الدبيبة أهمية تطوير قطاع الطيران لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأشاد بمناسبة «اليوم العالمي» للمراقب الجوي؛ بما وصفه بالعمل الدقيق لنحو 240 مراقباً جوياً لضمان السلامة وانتظام عملية النقل الجوي.

في غضون ذلك، نقل جهاز الإسعاف والطوارئ عن غرفته للعمليات المركزية إصابة عنصرين من وزارة الداخلية تابعين لمديرية أمن مزدة (غربي ليبيا) بجروح، ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله مساء أول من أمس، إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل غريان عند بوابة مدينة الشقيقة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب رئيس المجلس التسييري لبلدية الشقيقة محمد شويشين، نفيه وجود أي علاقة لتنظيم داعش بالحادث، الذي أوضح أنه وقع عندما قام شخص مطلوب لدى الأمن بإلقاء قنبلة يدوية تسببت في وفاته وجرح العنصرين جراء تفجير في بوابة البلدية، وقال إنه تم نقل جثمان القتيل لعرضه على الطبيب الشرعي والقيام بالإجراءات القانونية.