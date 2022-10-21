بعثة ليبيا بالاتحاد الأوروبي: “العاشي” يبحث الدور السعودي في الحفاظ على استقرار المنطقة

اجتمع سفير حكومة الوحدة المؤقتة لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي مع سفير المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي.

وقالت البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر “تويتر”، إن الاجتماع تمحور حول جهود المملكة في المحافظة على استقرار المنطقة، وتبادل الآراء عن الاجتماع الوزاري القادم لجامعة الدول العربية تحت رئاسة ليبيا.

كما التقى العاشي بسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، سجى المجالي.

وفي هذا الصدد قالت البعثة إن اللقاء جاء في إطار المجاملة والتعارف وتم خلاله مناقشة العلاقات بين البلدين والجهود العربية المشتركة.