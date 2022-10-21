الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية «لم يعد مقبولا».

وأضاف الدبيبة أن الليبيين يطالبون «الجميع إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

ووجه حديثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: «أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».

المشري يرد على الدبيبة: كفى بيعا للأوهام

ورد المشري على الدبيبة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب».

وشارك المشري تغريدة الدبيبة، وكتب: «عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك».

لقاء المشري وعقيلة في المغرب

والتقى المشري وعقيلة في المغرب اليوم الجمعة، حيث كشف الطرفان عن اتفاق وشيك بشأن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

– المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

– عقيلة صالح: اتفاق مع المشري على توحيد السلطة التنفيذية في «أقرب الآجال»

وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، «اتفقنا على الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن».