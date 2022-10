ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على سياسات بريطانيا في ليبيا.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “المملكة المتحدة تعاني في الداخل البريطاني، ورئيسة وزرائها في مهب الريح وتنقل العدوى الى ليبيا المريضة من سياساتها المعادية للاستقرار في هذا الوطن بعدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية، بسبب العصيدة اللذيذة”.

