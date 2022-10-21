البوسيفي يلخص سبب التوافق بين المستشار صالح والمشري

الوطن|رصد

علق السياسي الليبي شير البوسيفي على لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة الأخير في الرباط قائلا إن الأمور تسير كما يجب أن يكون.

ولخص السياسي سبب التوافق السريع الذي جرى بين الرئيسين في ضل وجود فرص ضائعة في الماضي إلى أن أطراف النزاع توصل لقناعة بعدم نجاعة حل الأزمة عبر الحرب فجميع الأطراف منهكة نتيجة الحروب التي دخلتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف البوسيفي أن الخوف من الاحتجاجات الشعبية كان سبب بالتوافق الذي حصل، فأطراف النزاع تعلم جيدا أن الشعب الليبي قد ضاق بالأوضاع والأزمات التي كان السبب فيها الساسة المتصارعون على السلطة على حد وصفه.

وعد السياسي سبب أخرا لهذا التوافق الذي جرى في المغرب إلى ضغط المجتمع الدولي الذي بات في موقف محرج بعد أن أرسلت الأمم المتحدة 7 مبعوثين فشلوا جميعهم في قيادة البلاد للحل، بالتالي وقع المجتمع الدولي في ضغط من أجل إثبات كفاءة الأمم المتحدة ونجاعتها في قيادة العالم.