«الخطف على الهُوية»… جرائم مجهولة تُعيد الخوف إلى الليبيين

تزايدت في ليبيا بشكل لافت عمليات الخطف على الهوية، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، حيث تعلن الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت لآخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز العمالة الوافدة.

ورصدت الجمعيات الحقوقية في ليبيا 3 حوادث خطف، على خلفية سياسية وحقوقية على مدار الشهر الجاري، آخرها اقتياد مجموعات مسلحة بوسط العاصمة الليبية صلاح عبد السلام، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي، مما أعاد أجواء الخوف لدى قطاع واسع من الليبيين.

وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك تقارير عن ضلوع مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية بخطف عبد السلام، مساء الأربعاء، بمنطقة رأس حسن بوسط طرابلس، مشيرة في بيان مساء أول من أمس، إلى أن الخاطفين اقتادوا عبد السلام معهم، وأن «المعلومات تفيد بفقدان الاتصال به، ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي خطفته، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً».

وفيما عبّرت اللجنة الوطنية عن «بالغ قلقها»، حمّلت الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه «بشكل عاجل». ونوّهت إلى أن عملية خطف عبد السلام، جاءت بعد 11 يوماً فقط من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام. كما عبّرت عن «شديد استنكارها وإدانتها» حيال ما سمته «حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا». وعرفت ليبيا ظاهرة الإخفاء القسري فور اندلاع الثورة في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم».

في السياق ذاته، دعت منظمة «رصد الجرائم الليبية»، سلطات البلاد، إلى إطلاق سراح المواطن محمد فرج السعيطي، الذي قالت إنه خُطف في مدينة بنغازي (شرق) منذ السابع من فبراير 2021. وقالت في بيانها مساء أول من أمس، إنه مر على خطف السعيطي (35 عاماً) على يد مسلحين مجهولين أكثر من 620 يوماً، فيما لا تزال عائلته تجهل مصيره، موضحة أنه «واحد فقط من بين مئات المختطفين والمختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في بنغازي»، وجددت مطالبتها للسلطات في شرق ليبيا بالكشف عن مصير السعيطي، وإخلاء سبيل باقي المخطوفين.

وسبق للمنظمة ذاتها الإعلان عن خطف عمران فرج الفسي، مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي، بمطار بنينا الدولي بشرق البلاد، في الخامس من الشهر الجاري. وقالت حينها، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً كانوا يستقلون 7 سيارات مدنية مزدوجة ومعتمة، ولا تحمل لوحات، خطفوا الفسي (35 عاماً) من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، وطالبت السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، بالعمل على الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، دون قيد أو شرط، كما «نحملهم مسؤولية سلامته». وفي شأن مختلف، قالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا، إنها أحبطت عملية لتهريب مهاجرين غير نظاميين عبر شواطئ مدينة القرة بوللي (غرب ليبيا) مساء أول من أمس. وقالت الإدارة العامة، إن معلومات وردت إلى مكتب التحقيق والتحري التابع لها، بوجود عملية هجرة غير مشروعة على شواطئ القرة بوللي، فتم استنفار الدوريات ومراقبة الشاطئ ليلاً ونهاراً، مشيرة إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تمكنت من إحباط تهريب 94 مهاجراً ينتمون إلى دول أفريقية، بينهم 45 سيدة و9 أطفال.

كما لفتت الإدارة العامة إلى أنها بدأت في «ملاحقة المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية، التي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع»، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع عرض القضية على النيابة العامة، وإحالة المقبوض عليهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.