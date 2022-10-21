وكالة سبوتنيك: اجتماع لندن حول ليبيا لن يفضي إلى شيء إيجابي

قالت وكالة أنباء “سيوتنيك” الروسية، إن أي اجتماعات تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، لن يترتب عليها أي خطوة إيجابية في المشهد الليبي.

وأوضح “سبوتنيك”، تعليقاً على استضافة بريطانيا لاجتماع للدول الأعضاء بمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا خلال هذا الأسبوع، بأن أهداف الدول الغربية في ليبيا تتمثل في عدم الاستقرار وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

وأكدت بعض آراء الخبراء، إلى أن التحركات البريطانية في ليبيا عبر دعمها الدبيبة والميلشيات التابعة له، يتضح بشكل أكبر عما مضى من أجل السيطرة على المشهد والتحكم في مسار الأزمة، وفق نص الوكالة.