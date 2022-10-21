الدبيبة يهاجم عقيلة والمشري على فيسبوك والأخير يرد على تويتر

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية وصفها بالعادلة تجرى على أساسها الانتخابات.

وقال الدبيبة في تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي.”

وأثارت هذه التدوينة حفيظة رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي رد عليه في تغريديتين متتاليتين عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك.“

وأضاف في تدوينة أخرى، “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي”.

وتعد هذه المناكفة التي أتخذت مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا لها بمثابة أول ردات فعل “رسمية” على ما تم تداوله بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط في لقائهما الأخير.