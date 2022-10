مهندس الاتفاقية التركية: إذا لم توقع ليبيا معنا الاتفاقية البحرية فربما سيتم تبديد مواردها وتوزيعها على دول أخرى

ليبيا – أكد مهندس الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا الأميرال جهاد يايجي أن توقيع الاتفاق بين الطرفين، يمنع استغلال الثروات الليبية من قبل الأوروبيين، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بما ينبغي فعله لحماية هذه الموارد، ومنع تبديدها.

يايجي وفي مقابلة خاصة مع موقع “عربي21” شدد على أن هذه الاتفاقية مهمة للغاية لاستقرار وأمن ورفاهية ليبيا، ورغم أنها صفقة متأخرة، لكن: “إن لم نكن نحن الموقعون على هذه الاتفاقية في هذا الوقت؛ فربما سيتم تبديد موارد ليبيا وتوزيعها على دول أخرى”.

ولفت يايجي في حديثه على هامش ندوة سياسية في إسطنبول إلى أن ليبيا ستكون أهم مورد للغاز لأوروبا في غضون 5 إلى 10 سنوات، وهذه الاتفاقية تشمل التعاون وتبادل الخبرات لاستخراج الموارد ونقلها وما إلى ذلك (..) وبفضلها لن يتم استغلال هذه الموارد خاصة من قبل الأوروبيين”.

وردًا على سؤال حول العوائد الاقتصادية من الاتفاقية، وموقعها في سوق الطاقة على ضوء الأزمة الأوكرانية قال يايجي: “هناك تقديرات تشير بأن ما يقرب من قيمة 30 تريليون دولار من الغاز الطبيعي والنفط موجود في المناطق البحرية القريبة من ليبيا”، مرجحًا أن الغاز الموجود في هذه المنطقة سيكون قادرًا على تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي لمدة 30 عامًا، وهذا مهم جدًا لوحدة وسلامة ليبيا واستخدام هذه الموارد.

وتابع يايجي حديثه: “يريد الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز والنفط الروسي، ولأنه تم فرض عقوبات جدية على روسيا؛ فأوروبا الآن تبحث عن مصادر بديلة، ومن بين هذه المصادر؛ غاز إسرائيل ومصر والذي تحاول الإدارة اليونانية لجنوب قبرص استخراجه، ولهذا فقد أصبح على جدول الأعمال، لكن الكمية الناتجة منه منخفضة”.

وحول تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، قال يايجي: “ليبيا لديها الموارد وتركيا أيضًا تمتلك الإمكانيات، وفي رأيي؛ على تركيا إرسال سفن أبحاث في أقرب وقت ممكن لتحديد الموارد في هذه المنطقة وبدء الحفر على الفور، لكن هذا سيستغرق على الأقل 5 سنوات”.

أما مصر، فقال يايجي إنها لا تملك أي مناطق بحرية في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع ليبيا، والصفقة لا تمس الحقوق البحرية المصرية، متسائلًا: “لماذا تنزعج مصر من هذا؟ لماذا تريد التدخل؟”، مجيبا في الوقت نفسه بالقول: “إن اعتراض مصر على الاتفاقية هو لأنها تريد التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ولا يريدون ترك ليبيا لليبيين”.

وختم الأميرال التركي بالقول: “إن لبلاده سياستين أساسيتين تجاه ليبيا، الأولى أن ليبيا ملك لليبيين وليس لغيرهم، وثانيًا أن ليبيا يجب أن تحافظ على وحدة أراضيها وألا تتفكك، وأن تحكم نفسها بنفسها دون تدخل خارجي”.

