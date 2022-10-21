النائب العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات واثنين من الموظفين

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير فرع مصرف الوحدة_العجيلات ونائبه ورئيس قسم الحسابات الجارية لمدة ستة أيام احتياطياً.

وجاء قرار النائب العام بعد التحقيق معهم في وقائع البلاغ المرفوع من قبل ديوان المحاسبة لمفارقتهم عمليات مصرفية غير مشروعة كانت قد أجريت على حساب الزبائن.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين قد قاموا باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير ومرورهم بمراحل غسل الأموال الثلاث ( الإيداع والتمويه والإدماج) بقصد تمويههم مصدر المتحصلات الجرمية، وإتاحتها من مصدر يبدوا أنه مشروع عند الاستيلاء عليها.