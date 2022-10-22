دومة يكشف عن المناصب السيادية المستهدف تغييرها وفق اتفاق المغرب

كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة عن المناصب السيادي التي جرى الاتفاق على تغييرها في اجتماع المغرب.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”، إن “المناصب السيادية المستهدفة في اجتماع المغرب المفوضية العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد”.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولة مشاوراتهما من المغرب، عن اتفاقهما على تسمية 2 من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب والحكومة الموحدة قبل يناير المقبل.

وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”

وأضاف: “اتفقنا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.

بدوره قال المشري “توصلت مع المستشار عقيلة صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية، وأنجزنا اثنين من المناصب وسنكمل بقية المناصب قبل نهاية هذا العام، وستكون هناك حكومة واحدة تعمل من كل ليبيا”.

وتابع المشري: “اتفقنا على استمرار التشاور لإجراء انتخابات رئاسية بليبيا في أسرع وقت”، مؤكدا أن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات.