الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم “التركية – الليبية” تنتهك الحقوق السيادية

الوطن|رصد

جدد الإتحاد الأوروبي موقفه الرافض لمذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا ورئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو أن موقف الاتحاد الأوروبي هو ذات الموقف عند عام 2019 عندما وقع الرئيس التركي الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم الموقعة تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة مؤكدا أن المذكرة لا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثلاثة.

وأشار بوينو إلى أن الاتفاقية بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي، وفقا لقوله.