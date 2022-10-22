الداخلية تعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية على شاطيء القره بولي

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كشفت وزارة الداخلية أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أحبطت عملية هجرة غير شرعية على شواطئ القره بولي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن عدد المهاجرين في هذه العملية بلغ 94 من عدة دول أفريقية، بينهم 45 نساء وعدد 09 أطفال.

وأكدت الوزارة أنه جاري العمل على ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية والتي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرض الموضوع على النيابة العامة حيت تم إحالة المقبوض عليهم إلى جهاز مكافحة الهجرة لاتخاد ما يلزم من إجراءات.