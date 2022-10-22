عقيلة صالح: نشيد بجهود العاهل المغربي لحل الازمة الليبية

ثمّن رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” دور ملك المملكة المغربية ” محمد السادس ” مؤكداً بأنه حريص دائماً على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة اراضيها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” على صفحته الرسمية بموقع فسيبوك ، أشار فيه إلى أن عقيلة صالح، التقى خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بالعاصمة المغربية الرباط برئيس مجلس الدولة ” خالد المشري ” واتفق معه على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية شهر ديسمبر 2022.م “.

كما أكد المستشار ” عقيلة صالح ” بأنه اتفق مع “المشري” على العمل على كل ما من شأنه أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في اقرب الأوقات واستئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجري على أساسها الانتخابات بالتوافق بين المجلسين، مجددا الشكر لجلالة الملك والشعب المغربي الشقيق والحكومة المغربية..