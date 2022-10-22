الإمداد الطبي يعلن استلام 28 حاوية من مشغلات غسيل الكلى

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أعلن جهاز الإمداد الطبي اليوم السبت، استكمال استلام المخازن لعدد 28 حاوية من مشغلات غسيل الكلى.

وأوضح الجهاز أن الشحنة التي تضم أسطولًا من الشاحنات بدأ العمل في تفريغها وتخزينها منذ الصباح واستمرت حتى ساعات متاخرة من الليل.

وأشار الجهاز إلى أنه تمت عملية التخزين بطريقة انسيابية وفق المعايير المعمول بها استعدادا لتوزيعها على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا.

وأضاف جهاز الإمداد الطبي أن التوزيع سيتم بعد استكمال الفحص والإجراءات المتبعة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

وأكد الجهاز أن هذه الشحنة وغيرها من الشحنات التي وصلت وستصل تباعا تأتي ضمن خطة عمل الجهاز لتوفير كل بنود الإمداد الطبي لسد أي عجز قد يطرأ في مراكز الغسيل مستقبلا.