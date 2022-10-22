المشري: اتفقت مع عقيلة صالح على 4 خطوات لاستقرار ليبيا

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، “خالد المشري” اليوم الجمعة، في الرباط بالمملكة المغربية، لقاءً مع رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح”

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإنه تم الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال.

كما تم الاتفاق على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب الأوقات، وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين، بحسب بيان مجلس الاستشاري.

وتابع البيان، أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين.

وأيضا تم الاتفاف، على مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية، وفقا للبيان.

وقدم المشري، الشكر إلى جلالة الملك “محمد السادس” على الاهتمام الذي يوليه للقضية الليبية وعلى الدعم الدائم والمستمر للأشقاء الليبيين من أجل إيجاد حل “ليبي _ ليبي” للأزمة الحالية.