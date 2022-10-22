باتيلي رحب باستئناف الحوار بين عقيلة صالح والمشري في المغرب

العنوان – طرابلس

رحب الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي باستئناف الحوار بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب.

وأعرب باتيلي عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما..

وحث الممثل الخاص، جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وكان رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة، المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، أعلن اتفاقهما على توحيد المناصب السيادية في ليبيا “مصرف ليبيا المركزي، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد”.

وأشار الطرفان في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في العاصمة المغربية الرباط بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية والحكومة والانتخابات إلى أنه لابد من أن تكون الحكومة التنفيذية موحدة في كامل ليبيا.