للحصول على المال..رئيس مؤسسة الاستثمار يكشف عن تلقيه تهديدات من أمير بلجيكي

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كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود عن تلقيه رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران.

وأضاف محمود أخلال لقاء صحفي أجرته معه صحيفة أفريكا، أن الأمير البلجيكي يحاول الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة على وزارة الزراعة الليبية.

وأكد رئيس المؤسسة أن لوران أمر بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته.

وأشار محمود إلى أنه لا علاقة للمؤسسة الليبية للاستثمار بالديون المزعومة للأمير البلجيكي. معلنًا رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت ضده.

ولفت إلى أن السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في بداية سنة 2021م، بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدى بنك يورو كلير في بروكسل.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه اعترض شخصياً على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الإذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وذكر أن السلطات البلجيكية التهديدات نفذت التي أرسلت له من الأمير لوران وذلك بإصدارها أمرًا باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي.