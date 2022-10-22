(فقط قم بعملك)..سجال بين المشري والدبيبة

العنوان – طرابلس

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدم بيع الوهم للشعب، حسب قوله.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :” سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب”.

سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك. https://t.co/vBELYPKuli — خالد المشري (@KhaledMeshri) October 21, 2022

وتابع رئيس المجلس الأعلى :” عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك”.

هذه التغريدة جاءت عقب تغريدة لدبيبة طالب فيها المشري وعقيلة صالح اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني”.

وقال الدبيبة :”الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.

وأضاف :” أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي”.

واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.