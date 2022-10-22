الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن استغرابها من ضعف إجراءات التأمين في حادثة بوابة الشقيقة

أخبارليبيا24

أعربت اللجنة الـوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استغرابها من ضعـف إجراءات التأمين والحراسـة المتبعة بشــأن حادثة تفجير موقوف لنفسه بقنبلة في بوابة الشقيقة.

وتساءلت اللجنة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” كيفية وصول القنبلة إليه، ما كان يتسبب بكارثة في نقطة تفتيش أمنية على طريـق حـيـوي.

وأشارت اللجنـة الـوطنيـة لحقــوق الإنســان إلى أن هذا الأمر يُهدد حيـاة عناصـر الأمـن والعابرين والمسافرين.

وطالبت اللجنة وزارتي الداخلية والعدل والمؤسسات التابعة لهم باتباع تدابير واحتياطات أمنية أكثر في عمليات القبض ونقل وترحيل الموقوفين والسجناء.

وتوفي الجمعة موقوف وإصيب عنصرين من مديرية أمن مزدة بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية “رمانة” فرجها الموقوف أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل غريان بالجبل الغربي.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″ الجمعة، إن الموقوف فجر نفسه بقنبلة يدوية عند وصولهم إلى بوابة الشقيقة”.