السفيرة البريطانية لـ«الحبري»: «المصرف المركزي» مؤسسة مهمة تحقق الاستقرار في ليبيا

التقت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، وفقا لما أعلنته السفيرة عبر حسابها على “تويتر”.

وأكدت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، اتفاقها مع علي الحبري، على أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مهمة، يجب أن تكون غير حزبية وتحقق الاستقرار الاقتصادي لليبيا بأكملها.

وأعلنت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، في وقت سابق، أن بلادها ترحب بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبد الله باثيلي.

وقالت هوراندل، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ترحب المملكة المتحدة بالسيد باتيلي الممثل الخاص للأمين العام الجديد لدى ليبيا”.

وأضافت “أتطلع إلى العمل معه ودعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤدي إلى انتخابات ناجحة”.