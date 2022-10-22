الجبو: الوضع الاقتصادي مستقر ويسمح بتعديل سعر الصرف

الوطن|رصد

أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن الوضع الإقتصادي الليبي بات مستقرا بسبب الإنتاج الجيد للنفط الذي وصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

وقال الجبو في تصريحات تلفزيونية أن الوضع الإقتصادي الجيد والمستقر بات يسمح بتعديل سعر الصرف الرسمي كما تم تعديله من قبل أعضاء المصرف في البيضاء.

وأضاف الخبير الإقتصادي أن قرار إضافة رسوم شراء العملة الأجنبية قد صدر منذ العام 2019 واستمر إلى أن تم تغيير سعر الصرف بشكل رسمي إلى 4 دينار و45 قرش وكان من المؤمن أن يستقر الوضع الإقتصادي.