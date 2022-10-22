المشري ردا على تغريدة الدبيبة: كفى بيع الأوهام للشعب

غرد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” عبر حسابه في “تويتر” ردًا على اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب وقال في تغريدته :” الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.

وأضاف الدبيبة:” أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي.”.

وبعد دقائق جاءه الرد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري في تغريدة على “تويتر” قائلا:”سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب.”.

وتابع المشري :”عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك.”.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفق مع رئيس مجلس الدولة ” خالد المشري “، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت ممكن..

وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023