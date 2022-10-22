حبس مسؤولي فرع مصرف الوحدة العجيلات لتورطهم في غسيل أموال

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولي فرع مصرف الوحدة العجيلات لقيامهم بعمليات مصرفية غير مشروعة.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ تولى مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تُجَاه مدير فرع المصرف؛ ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية.

وأشار إلى أن المسؤولين متورطين في عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ حيث أخذت صورة الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير.

ولفت المكتب إلى أن المحقق استظهر مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث الإيداع، التمويه، الإدماج؛ بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها.

وذكر المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسهم ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها.