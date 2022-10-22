يايجي: الاتفاقية “التركية – الليبية” تمنع استغلال ثروات ليبيا من قبل الأوروبيين

الوطن|رصد

قال مهندس الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، الأميرال جهاد يايجي، إن لبلاده سياستين أساسيتين تجاه ليبيا، الأولى أن ليبيا ملك لليبيين وليس لغيرهم، وثانياً أن ليبيا يجب أن تحافظ على وحدة أراضيها وألا تتفكك، وأن تحكم نفسها بنفسها دون تدخل خارجي.

جاء ذلك على هامش ندوة سياسية في مدينة إسطنبول، تحدث خلالها عن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمنع استغلال الثروات الليبية من قبل الأوروبيين.

وشدد يايجي في حديثه ؛ على أن ليبيا ستكون أهم مورد للغاز لأوروبا في غضون 5 إلى 10 سنوات.

وبين أن هذه الاتفاقية تشمل التعاون وتبادل الخبرات لاستخراج الموارد ونقلها وما إلى ذلك وبفضلها لن يتم استغلال هذه الموارد خاصة من قبل الأوروبيين.

وحول تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع قال إن ليبيا لديها الموارد وتركيا أيضًا تمتلك الإمكانيات، داعياً تركيا إلى إرسال سفن أبحاث في أقرب وقت ممكن لتحديد الموارد في هذه المنطقة وبدء الحفر على الفور، مبيناً أن هذا سيستغرق على الأقل 5 سنوات.