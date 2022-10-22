اللجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية لصندوق الضمان الاجتماعي ترفع جلساتها

العنوان-بنغازي

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي، رفع اللجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية التقديرية لسنة 2023 للصندوق جلساتها.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق في بيان له، أن اجتماعات اللجنة ومناقشتها للميزانية تواصلت على مدار أسبوع، لافتا إلى أن وقود اللجان الفرعية في 24 فرعا التقت عبر الدائرة المغلقة (زوم).

وأشار البيان إلى أن اللجنة كانت جادة في السؤال عن تحصيل الإيرادات وتحديد أوجه الصرف الفعلي والتقديري للفروع واضعة الظروف الراهنة ورفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار جدول المرتبات الموحد وتقاعس القطاعات الخاصة عن السداد وما يقابله من التزامات الإدارة مع الفروع نصب عينيها.

وحذرت اللجنة من عواقب وانعكاسات تلك الإجراءات على الصندوق بعدم الإيفاء بواجباته تجاه شرائحه في السنوات القادمة.