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المشري للدبيبة:لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك .. فقط قم بعملك

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

رد رئيس مجلس الدولة خالد المشري على تصريحات رئيس الحكومة المنتهية الرافضة لتوافق مجلسي النواب والدولة بتغيير شاغلي المناصب السيادية.

وقال المشري في رده على الدبيبة “سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب” مضيفاً: “لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك”.

وأضاف المشري خلال تغريدة له عبر تويتر “عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة”.

يذكر أن رئيسي مجلس النواب والدولة قد اتفقا على تنفيذ مخرجات بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري خلال لقائهما في المغرب.

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#رئيس الحكومة المنتهية الولاية رئيس مجلس الدولة خالد المشري عبدالحميد الدبيية ليبيا

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الوطن الليبية

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