اللافي يبحث مع السفير الهولندي جهود إنهاء حالة الانسداد السياسي

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير مملكة هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ الجهود المحلية والدولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة.

واستعرض اللافي وهوخيوونيخ خلال اللقاء الأربعاء في ديوان المجلس بطرابلس تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وأكد الجانبان تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، والاستعدادات الحالية لعقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بمشاركة كل الأطراف.

وناقشا كذلك عدد من القضايا الأخرى كملف التعليم، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي، بالسفير الهولندي، مشيداً بدور بلاده في دعم استقرار ليبيا من خلال المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي، استمرار التعاون مع هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأشار النائب، إلى أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

من جهته أشاد السفير الهولندي، بجهود المجلس الرئاسي في الحفاظ على المسار السياسي وتواصله مع جميع أطراف العملية السياسية.

وأثنى على دور الرئاسي في قيادة أهم المشاريع في هذه المرحلة وهو مشروع المصالحة الوطنية، معبراً عن ثقة بلاده في دور المجلس الرئاسي مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا.