معتوق: تفاهمات صالح والمشري ستحدث اختراقًا في جدار الأزمة الليبية

الوطن|رصد

اعتبر الكاتب السياسي عبد الحكيم معتوق أن التقدم الذي حصل في المباحثات بين رئيس البرلمان والدولة الأعلى يمكن أن يحدث اختراقًا في جدار الأزمة الليبية، ويفضي إلى تفهمات.

وأكد الكاتب السياسي خلال تصريحات صحفية أن ليبيا لا تزال تعيش تحت رحمة الصراع على السلطة والمال بين الفرقاء السياسيين.

وحذر معتوق خلال تصريحاته من أن التدريبات العسكرية التي تجري في مناطق مخنلفة من البلاد، تبقي سيناريو المواجهة العسكرية قائمًا، لا سيما مع انشغال المجتمع الدولي بأزمة الطاقة، والصراع في أوكرانيا.