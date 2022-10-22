البكوش: عقيلة صالح والمشري مُتفقان تمامًا على تأجيل الانتخابات لأجل غير مُسمى

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، مُتفقان تمامًا على تأجيل الانتخابات لأجل غير مُسمى.

وأضاف البكوش، في تصريحات متلفزة:” هناك محاولة حثيثة من هذين الرجلين لتعطيل الانتخابات، والبقاء في السلطة، والحصول على المزيد من الامتيازات”.

ولفت إلى أن مسودة الدستور موجودة لدى مجلسي النواب والدولة منذ عام 2017م، ولم يقوما بأي شيء، فالقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، موجودة منذ عام 2021م، ولم يقوما أيضًا بأي شيء.

وأكد أن توافق عقيلة والمشري على توحيد المناصب السيادية، يعني تقاسمها بينهما، فالتوافق على توحيد السلطة التنفيذية، يُعني تقاسم الحكومة الجديدة والوزارات فيما بينهما.

وتابع:” الحديث عن إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، يعني عدم وجود نية لديهما لعقدها، وكان على عقيلة والمشري العمل وفق الأولوية التي أعطيت لهما، وهي التوصل لقاعدة دستورية وقانون انتخابات”.

واستطرد:”عقيلة والمشري اجتمعا في القاهرة وجنيف، ولم يتوصلا أيضًا إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابات.

وأشار إلى أن توحيد المؤسسات يجب أن يكون عبر انتخابات، وليس عبر المؤسسة التشريعية المنقسمة بين مجلسي النواب والدولة، على حد قوله.