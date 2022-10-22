شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تكشف عن أسباب تعطل صرف مرتباتها

العنوان-طرابلس

كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن أسباب تعطل صرف مرتبات العاملين لديها، مشيرة إلى أن ذلك يعود لتأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة.

وقالت الشركة في بيان لها: “من المستحيل دفع مرتبات العاملين بها ما لم يتم تغطيتها ماليا بإحالتها الى حسابها المصرفي، وذلك مع تأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة المتضمن مرتبات العاملين بالشركات والمراكز والمعاهد من وزارة المالية”.

وطمأنت إدارة الشركة العاملين بأنها تبذل كل جهودها من أجل إنجاز كل التسويات المالية المستحقة لهم، من خلال آلية لصرف تلك المستحقات لعدد من المستخدمين تباعاً كل شهر. وأوضحت أنها على تواصل مستمر مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.

وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة انفراجاً فيما يتعلق بالمخصصات المالية للمرتبات وإحالتها في متسع من الوقت.