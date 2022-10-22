اختتام فعاليات المخيم التدريبي الثاني لإعداد قادة الأمل بمصراتة

أخبار ليبيا 24

أُختتمت فعالياتُ المخيم التدريبي الثاني لإعداد قادة الأمل بمصراتة، والذي يأتي ضمن المشروع الوطني للمدارس الصيفية والجبلية والصحراوية للشباب، تحت إشراف وزارة الشباب وبالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

بدوره أكد وزر العمل والتأهيل خلال كلمة له على أن “الوزارة تعمل مع كافة المؤسسات الحكومية لضمان تمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل المحلي وأن مشاركة وزارة العمل والتأهيل عبر الورش التدريبية التأهيلية المتنقلة والفريق الفني ماهي إلا بداية لمزيد من البرنامج والمشاريع التأهيلية”

وبدوره أعرب الدبيبة عن “سعادته بهذا الجمع الشبابي الرائع الذي تكبد معاناة السفر من مدن ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً وأن شباب ليبيا يستحقون الأفضل وهذه المخيمات هي المكان الصحيح لشبابنا لبناء قدراتهم ورفع كفاءاتهم بعيداً عن الصراعات والحروب” وفقًا لنص بيان وزارة العمل والتأهيل.

شارك في فعاليات الاختتام، وزير العمل و التأهيل، ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون النشاط و رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة و عضو المجلس البلدي مصراتة.