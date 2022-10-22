الإمداد الطبي يُعلن وصول شحنة مشغلات غسيل الكلى

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، استلام مخازنه لشحنة مشغلات غسيل الكلى، وفق بيان الجهاز أمس الجمعة.

وأوضح الجهاز أن الشحنة تأتي ضمن سلسلة من توريدات الأدوية العامة والتخصصية التي ستصل إلى المخازن تباعا.

وأشار الجهاز إلى الشحنة ستوزع على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز، حسب تصريحات سابقة لمسؤولي الجهاز.

وأوضح الجهاز أن توريد الشحنة يأتي في إطار توفير احتياجات مراكز الغسيل وسد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف.