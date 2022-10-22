الصفراني للدبيبة: الانتخابات لن تكون ببيع الوهم والوعود الزائفة

علّق عضو مجلس الدولة الاستشاري “عبد السلام الصفراني”،على تدوينة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قائلا: بالتأكيد لن تكون الانتخابات بوعود زائفة وببيع الوهم.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة له أضاف فيها ، إذا لم يكن إنهاء الانقسام المؤسساتي والحكومي هو أول خطوة نحو الانتخابات، فبالتأكيد لن تكون الانتخابات بوعود زائفة وببيع الوهم.

يذكر أن غرّد “عبدالحميد الدبيبة” عبر حسابه في “تويتر” ردًا على اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب قائلا:” الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.

وأضاف الدبيبة:” أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي