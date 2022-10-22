عضو هيئة صياغة الدستور تدعو مجلسي النواب والدولة إلى اكمال المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24

دعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، رئيسي مجلس النواب والدولة إلى إكمال المسار الدستوري.

وقالت عمران في تصريحاتها لوكالتنا السوم السبت، إن الأجدر برئيسي مجلسي النواب والدولة بعد التوافق الهزيل أن يتوافقوا على أكمال المسار الدستوري بدل التوافق على بعض المناصب السيادية بعد أن أصموا آذاننا لسنوات بخلافاتهم ومناكفاتهم وعطلوا المسار التأسيسي والانتخابي، حسب وصفها.

وأضافت.. يجبُ عليهم تسهيل طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وترك الليبيين يقرروا مصيرهم بإختيار دستورهم الدائم، وذلك عبر الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية استنادًا إلى نصوصه والتخلص من هذه الاجسام الانتقالية البالية التي عمقت الأزمة في ليبيا وعززت الانقسام.. حسب قولها.