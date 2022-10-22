الارصاد: انقشاع للسحب الممطرة ومرتفع جوي يؤثر على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 22/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا نتيجة تمركز مرتفع جوي.

ووفقا للتقرير تبدأ السحب الممطرة في الإنقشاع من صباح اليوم علي أغلب المناطق، مع رياح نشطة نسبياً هذا اليوم على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون درجات الحرارة على أغلب المناطق مابين (23–29)مْ ولا تتجاوز (20)مْ علي مناطق الجبل الأخضر .

والله اعـــــــــــــلم.