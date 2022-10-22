الدرقاش: على تركيا إيقاف المشري قبل أن تقع الفأس في الرأس

أثار رد خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، على عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الذي طالبه فيه بالصمت والكف عن بيع الأوهام، غضب مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال الدرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” على تركيا إيقاف ما يقوم به خالد المشري قبل أن تقع الفأس في الرأس”.

وكان الدبيبة، قال عبر حسابه في “تويتر” ردًا على اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب:” الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا”.

وأضاف الدبيبة:” أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي”.

وبعد دقائق، رد عليه المشري قائلا:”سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب”.

وتابع المشري:” عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك”.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفق مع رئيس مجلس الدولة ”خالد المشري“، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الطرفان، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.