صالح يؤكد الحرص على استقرار ليبيا وصيانة ترابها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحريص دائماً على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة اراضيها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها

وبين صالح خلال مؤتمر صحفي عُقِد بالعاصمة المغربية الرباط أنه التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري واتفق معه على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية شهر ديسمبر 2022.

وأشار صالح إلى أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة على العمل على كل ما من شأنه أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات واستئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق بين المجلسين.