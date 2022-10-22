انطلاق انتخابات المجلس البلدي ترهونة في 42 مركز اقتراع

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس البلدي ترهونة صباح اليوم السبت.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية ترهونة محمد السعدي خلال مؤتمر صحفي إن المدينة تضم 42 مركزا انتخابيًا ستجرى فيها الانتخابات، موجها الشكر إلى مديرية أمن ترهونة وغرفة الانتخابات.

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دعوة سكان ترهونة للمشاركة في العملية الانتخابية

ودعا السعدي المواطنين إلى المشاركة في «العرس الانتخابي»، حسبما منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

بدوره، تفقد رئيس اللجنة المركزية عادل الأشهب عددا من مراكز الاقتراع برفقة بعض أعضاء اللجنة، للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.

جانب من زيارة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات عادل الأشهب إلى اللجان الانتخابية في ترهونة، 22 أكتوبر 2022 (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

جانب من زيارة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات عادل الأشهب إلى اللجان الانتخابية في ترهونة، 22 أكتوبر 2022 (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

جانب من زيارة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات عادل الأشهب إلى اللجان الانتخابية في ترهونة، 22 أكتوبر 2022 (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)